Coronavirus, Lamorgese sulla Fase 2: «Scarsa liquidità delle aziende e ingenti fondi Ue: le mafie posso infiltrarsi» (Di martedì 21 aprile 2020) Coronavirus, la situazione in Italia in tempo reale – Ultime notizie L'epidemia da Coronavirus non frena le attività della criminalità organizzata, anzi. Il fenomeno lo ha spiegato la ministra dell'Interno Luciana Lamorgese che, in audizione in Commissione Affari costituzionali, ha detto: «Ci sono margini di inserimento della criminalità organizzata nella Fase di riavvio delle attività economiche». Dunque la Fase 2 si prospetta delicata, questo perché «la situazione è caratterizzata da deficit di liquidità e dall'afflusso di ingenti finanziamenti nazionali ed europei». Per questo motivo, «abbiamo dunque sollecitato la massima attenzione delle forze di polizie per intercettare nuove dinamiche nelle azioni criminali». Serve «attenzione sulle erogazioni ...

Coronavirus e repubblica delle autonomie : Lamorgese vieta - Rossi permette - Nardella dissente

