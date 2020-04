Coronavirus, Lamorgese: “Sanatoria? Ci stiamo lavorando, ma non riguarda 600mila migranti. Bisogna fare emergere lavoro nero nella raccolta” (Di martedì 21 aprile 2020) “Il problema che si pone è quello della raccolta, bisogna fare emergere chi lavora in nero anche per una questione di sicurezza”. Lo ha detto la ministra dell’Interno Luciana Lamorgese in audizione alla commissione Affari costituzionali della Camera, aggiungendo che “è una riflessione, per ora non c’è nulla di concreto”. La ministra ha detto di essersi sentita con la collega Bellanova, con cui sta lavorando. La regolarizzazione per gli stranieri, ha specificato, “non è nei termini di 600mila“, ma è limitata al settore agricolo. “Vedremo poi – ha aggiunto – se ci sarà una previsione normativa. Ora siamo in fase di discussione. Si parla di regolarizzare non tutti gli irregolari presenti, ma quelli che servono e con delle regole“. Qualcuno, ha proseguito, ha parlato anche ... Leggi su ilfattoquotidiano Coronavirus - Lamorgese sulla Fase 2 : «Scarsa liquidità delle aziende e ingenti fondi Ue : le mafie posso infiltrarsi»

Coronavirus - l'allarme di Lamorgese : "Diamo subito i soldi a imprese e famiglie - c'è il rischio che si infiltri la criminalità"

Coronavirus e repubblica delle autonomie : Lamorgese vieta - Rossi permette - Nardella dissente (Di martedì 21 aprile 2020) “Il problema che si pone è quello della raccolta, bisogna fare emergere chi lavora in nero anche per una questione di sicurezza”. Lo ha detto la ministra dell’Interno Lucianain audizione alla commissione Affari costituzionali della Camera, aggiungendo che “è una riflessione, per ora non c’è nulla di concreto”. La ministra ha detto di essersi sentita con la collega Bellanova, con cui sta. La regolarizzazione per gli stranieri, ha specificato, “non è nei termini di“, ma è limitata al settore agricolo. “Vedremo poi – ha aggiunto – se ci sarà una previsione normativa. Ora siamo in fase di discussione. Si parla di regolarizzare non tutti gli irregolari presenti, ma quelli che servono e con delle regole“. Qualcuno, ha proseguito, ha parlato anche ...

repubblica : Coronavirus, l'allarme di Lamorgese: 'Diamo subito i soldi a imprese e famiglie, c'è il rischio che si infiltri la… - Agenzia_Ansa : #Coronavirus I fatti più importanti del giorno. Lamorgese: 'Ci sono margini di inserimento per le mafie' #ANSA - Viminale : Il ministro #Lamorgese alle 12 in videoconferenza davanti alla Commissione Affari costituzionali @Montecitorio sull… - antonie85321896 : RT @ilmessaggeroit: Coronavirus, il ministro dell'Interno Lamorgese: «Ci sono margini per l'inserimento delle mafie nel Paese» https://t.co… - globalistIT : Lamorgese: 'La crisi economica e sanitaria può favorire la criminalità organizzata' #Coronavirus #COVID2019italia -