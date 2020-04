Coronavirus, l’allerta ora è per il cuore: “Il virus ha un impatto pesante anche sul sistema cardiovascolare” (Di martedì 21 aprile 2020) Non solo polmonite: “Il nuovo Coronavirus ha un impatto pesante anche sul sistema cardiovascolare”, avvertono gli esperti della Società europea di cardiologia (Esc). Da un lato “i pazienti con malattie cardiache e ictus hanno più probabilità di sviluppare forme gravi di Covid-19, così come le persone con altri fattori di rischio inclusi età avanzata, diabete, ipertensione e obesità”. Dall’altro i contagiati dal virus Sars-CoV-2 “possono sviluppare danni cardiaci che aumentano il pericolo di morte”. Per questo gli specialisti dell’Esc hanno pubblicato online delle ‘Raccomandazioni per la diagnosi e la gestione delle patologie cardiache durante Covid-19’. “Questo documento dettagliato” – che contiene “non linee guida, ma raccomandazioni”, ... Leggi su meteoweb.eu Coronavirus : la discesa dei numeri e l’allerta fino alla fine del 2020

