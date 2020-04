Coronavirus | la testimonianza di Veronica | “Ecco perché a Milano crescono i positivi”

Leggi su tpi

(Di martedì 21 aprile 2020) Positiva al Covid, senza mai aver ricevuto un tampone.Rebricca ha lasciato questaforte su YouTube il 9 aprile, per denunciare la cattiva gestione dell’emergenza in Lombardia. Oltre a non aver mai ricevuto un tampone, ma solo la diagnosi tramite sintomi, dopo 10 giorni dall’ultima telefonata in cui le era stata imposta la quarantena fino all’8 aprile,non ha più sentito nessuno. Il 5 aprile intanto le è tornata la febbre e oggi, a scopo cautelativo, ha scelto spontaneamente di restare ancora in isolamento, per altri 28 giorni, che scadranno il 9 maggio. Quella diè una delle tante storie di persone completamente abbandonate dalla sanità per l’emergenza, che chiedono delle risposte e che invece scoprono una mancata comunicazione tra le ATS territoriali e le strutture ...