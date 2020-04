Coronavirus: la Spagna rinuncia alla corsa dei tori, annullate le celebrazioni di San Fermin a Pamplona (Di martedì 21 aprile 2020) A causa della pandemia di Coronavirus la città spagnola di Pamplona ha deciso di annullare le celebrazioni di San Fermin a luglio, nell’ambito della quale la corsa di tori attira decine di migliaia di turisti. “Il consiglio comunale ha preso questa decisione unanimemente, tenendo conto che la lotta contro il Covid-19 e’ diventata una priorita’ globale e che non vi e’ altra eventuale possibilita’ per eventi internazionali“, si spiega in una nota del municipio. La famosa corsa dei tori di Pamplona, in Spagna, è l’ennesimo grande evento europeo cancellato. Il sindaco di Pamplona, Enrique Maya, è risultato positivo al Coronavirus.L'articolo Coronavirus: la Spagna rinuncia alla corsa dei tori, annullate le celebrazioni di San Fermin a Pamplona Meteo Web. Leggi su meteoweb.eu Coronavirus Spagna : 20.852 morti - 200.210 casi/ Da lunedì bambini all'aria aperta?

Il Coronavirus raccontato ai bambini: dall’autrice di “Storie della buonanotte ... la potete scaricare anche in inglese, tedesco o spagnolo» (Francesca Cavallo) Già disponibile in quattro lingue ...

Nell'era del coronavirus la politica nazionale è subordinata ai consigli dei tecnici ... Concedendo dunque una solidarietà fattiva ai partner più fragili del meridione, Spagna, Italia e Grecia in ...

