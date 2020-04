Coronavirus Italia, quali sono le regioni che fanno più tamponi (Di martedì 21 aprile 2020) Da che è cominciata l’emergenza Coronavirus in Italia si è fatta spazio la polemica sui tamponi, ritenuti dai più insufficienti, soprattutto in quelle regioni in cui il Covid-19 ha colpito più duro. Tante le “correnti” di pensiero a tal proposito: da un lato la posizione rigida di chi insiste a volerne fare solo ai sintomatici, dall’altro chi è convinto che sia necessario farli a tappeto. Nel nostro paese finora sono stati effettuati più di un milione e 350mila tamponi con circa 50-60mila test quotidiani negli ultimi giorni. In tal senso l’Italia, a detta del ministro della Salute Roberto Speranza, ha raggiunto il numero giornaliero della Germania. Un dato che senza dubbio fa capire come da noi si sia accelerato il passo per verificare l’eventuale positività dei cittadini. Più complicato ... Leggi su urbanpost Coronavirus - 108.237 positivi e 24.114 morti in Italia : il nuovo bollettino – DIRETTA

Coronavirus - ultime notizie – In Italia per la prima volta calano i pazienti positivi. Conte : «Dal 4 maggio partiremo con le riaperture» - ma ci saranno differenze da Regione e Regione

