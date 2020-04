Coronavirus, in Toscana slitta la campagna per 240mila test seriologici: nei laboratori mancano i kit. Rossi: “Consegnati martedì” (Di martedì 21 aprile 2020) Una falsa partenza. Per non dire un pasticcio. La campagna della Regione Toscana per fare test sierologici a 240mila cittadini che lavorano nei settori più a rischio sarebbe dovuta partire lunedì 20 aprile, ma ai 40 laboratori non sono stati distribuiti i kit. Con il risultato che lunedì le strutture sono state inondate di telefonate da parte di cittadini che volevano prenotarsi, ma che hanno ricevuto un diniego: “Non ci sono i test, non sappiamo niente” è stata la risposta più frequente. L’ordinanza firmata dal governatore Enrico Rossi domenica, quindi, fino a martedì è stata di fatto inapplicabile. Dopo le proteste di molti laboratori, i primi kit sono arrivati solo martedì pomeriggio ma, nei casi più rapidi, prima di giovedì non si potranno fare i primi test mentre in alcune strutture di Firenze ... Leggi su ilfattoquotidiano Coronavirus - altri 30 morti in Toscana : i contagi totali sono 8.507

Coronavirus - le previsioni : zero contagi in Toscana solo a fine maggio

