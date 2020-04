Coronavirus, in Russia 5.642 casi in 24 ore. La Germania rinuncia all’Oktoberfest (Di martedì 21 aprile 2020) Coronavirus, la situazione in Italia in tempo reale – Ultime notizieSono 2.477.426 le persone contagiate da Coronavirus nel mondo, i morti hanno superato i 170mila. Gli Stati Uniti rimangono il Paese più colpito, con 787.370 contagi, seguono Spagna (200.210) e Italia (181.228), secondo i dati John Hopkins University. Russia Ansa Mosca, RussiaTornano a salire i casi di Coronavirus in Russia, con 5.642 nuovi contagi individuati nelle ultime 24 ore. Adesso in totale sono 52.763, secondo la task force nazionale. I nuovi morti sono stati 51, arrivando così a un totale ufficiale di 456 decessi da Covid. I nuovi casi registrati ieri erano 4.268, in diminuzione rispetto al picco di oltre 6mila di domenica. A Mosca, l’area più colpita del Paese, i nuovi casi sono 3.083, per un totale di 29.433. Germania Ansa Oktoberfest 2019La Germania ha deciso ... Leggi su open.online LIVE Coronavirus - notizie in DIRETTA. In Russia crescono i casi - 5.642 in 24 ore

Ultime notizie/ Ultim'ora oggi coronavirus - Russia : 5.642 casi in 24 ore (21 aprile)

LIVE Coronavirus - notizie in DIRETTA. In Russia tornano a crescere casi - 5.642 in 24 ore (Di martedì 21 aprile 2020), la situazione in Italia in tempo reale – Ultime notizieSono 2.477.426 le persone contagiate danel mondo, i morti hanno superato i 170mila. Gli Stati Uniti rimangono il Paese più colpito, con 787.370 contagi, seguono Spagna (200.210) e Italia (181.228), secondo i dati John Hopkins University.Ansa Mosca,Tornano a salire idiin, con 5.642 nuovi contagi individuati nelle ultime 24 ore. Adesso in totale sono 52.763, secondo la task force nazionale. I nuovi morti sono stati 51, arrivando così a un totale ufficiale di 456 decessi da Covid. I nuoviregistrati ieri erano 4.268, in diminuzione rispetto al picco di oltre 6mila di domenica. A Mosca, l’area più colpita del Paese, i nuovisono 3.083, per un totale di 29.433.Ansa Oktoberfest 2019Laha deciso ...

Adnkronos : #Coronavirus, in #Russia oltre 5600 casi in più in un giorno - Agenzia_Ansa : Trump blocca i fondi all'Oms. Russia e Cina contro gli Usa #ANSA - RaiNews : Durante il vertice dell'Unione economica euroasiatica Vladimir #Putin fatica ad avviare il discorso. A fine marzo,… - BreakingItalyNe : RT @Adnkronos: #Coronavirus, in #Russia oltre 5600 casi in più in un giorno - bes_d_f : RT @formichenews: Il Pentagono dà luce verde agli aiuti Usa all'Italia. L'ambasciatore Eisenberg spiega gli obiettivi: battaglia al coronav… -