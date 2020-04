Coronavirus in Italia, ultime notizie. Fase 2: ipotesi esame orale di maturità nelle scuole. Lavoro: possibili turni anche nei weekend (Di martedì 21 aprile 2020) Coronavirus in Italia: le ultime notizie di oggi in tempo reale Coronavirus Italia ultime notizie – Continua l’emergenza Coronavirus in Italia anche se gli ultimi dati forniti dalla Protezione Civile evidenziano un miglioramento dell’emergenza sanitaria. Allo stato attuale sono 108.237 le persone positive al Covid-19, 24.114 le vittime e 48.877 i guariti per un totale di 181.228 casi. Qui le ultime notizie sul Covid-19 nel mondo. Di seguito le ultime notizie dall’Italia sul Coronavirus, aggiornate in tempo reale, di oggi, martedì 21 aprile 2020: Ore 07.00 – Fase 2: ipotesi esame orale di maturità nelle scuole. Lavoro: possibili turni anche nei weekend – Il governo continua a lavorare in vista della cosiddetta Fase 2. Sono attese nelle prossime ore le linee guida della task force guidata da Vittorio Colao. Diversi i punti in discussione ... Leggi su tpi Coronavirus - un grande fratello di nome Immuni per schedare gli italiani

