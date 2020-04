Coronavirus | in Italia “piano segreto” Parlamento non informato | “rischio panico”

(Di martedì 21 aprile 2020), ritardi e vuoto decisionale? “C'era un piano segreto da gennaio. Uno scenario era troppo drammatico per essere divulgato” a cittadini e: rischio panico

lorepregliasco : Ma se la smettessimo di parlare di un modello Italia che ha funzionato poco e male (basta leggere i dati) e guardas… - RobTallei : Dei 37 mld mobilitati il 30/3 da UE con la 'Coronavirus response investment initiative', 2,3 mld sono andati all'it… - Corriere : ?? Coronavirus, il premier Conte annuncia che l'Italia riaprirà a partire dal 4 maggio «con un programma nazionale c… - Profilo3Marco : RT @ScriviStella: In #Toscana episodi poco chiari sulla distribuzione delle #mascherine, la Regione spieghi cosa succede! #coronavirus @FI… - atimo13 : RT @Stefano_Re: Il lockdown NON HA SENSO. Liberate l'Italia ORA. -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Italia

Sky Sport

Con il coronavirus che continua ad attanagliare la penisola italiana, una delle problematiche maggiormente discusse in questo difficile periodo è sicuramente quella relativa agli aiuti che lo Stato ...Enrico Letta rilancia sul Mes e avvisa l’Italia: al prossimo Consiglio Ue non si avrà la parola “fine” agli aiuti da stanziare per uscire dalla crisi economica generata dal coronavirus. L’ex Premier ...