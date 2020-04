Coronavirus in Italia | il piano ‘segreto’ per la gestione dell’emergenza | troppo

(Di martedì 21 aprile 2020) In un colloquio ai microfoni del Corriere della Sera, Urbani parla della reazione del governo all’emergenzae parla delsecretato., ilsegreto dell’. Parlando ai microfoni de il Corriere della Sera, Andrea Urbani, direttore generale della Programmazione sanitaria, ha respinto le accuse mosse al governo, ritenuto da molti responsabile di nona aver reagito in maniera adeguata all’emergenza. Certo, con il senno di poi alcune decisioni non si sono dimostrate efficaci come previsto, ma già dal mese di gennaio inc’era unsecretato per ladell’epidemia. ControlloIl mancato lockdown iniziale e l’importanza delle zone rosse “Con il senno di poi, sarebbe stato meglio un lockdown immediato. Ma allora c’erano solo i due cittadini cinesi e si è deciso di ...

