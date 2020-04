Coronavirus in Italia e nel mondo | le ultime notizie LIVE

NicolaMorra63 : Sono 107.771 i malati di #coronavirus in Italia, con un incremento di 809 sul giorno prima, quando l’aumento era st… - lorepregliasco : Ma se la smettessimo di parlare di un modello Italia che ha funzionato poco e male (basta leggere i dati) e guardas… - RobTallei : Dei 37 mld mobilitati il 30/3 da UE con la 'Coronavirus response investment initiative', 2,3 mld sono andati all'it… - TerzoTempo54 : RT @FratellidItalia: Coronavirus, Meloni: Monitorare immigrati irregolari era razzista e impossibile, ora sinistra ha scoperto come traccia… - leobanja : RT @Scacciavillani: Per la serie 'Scimmie al volante': La Commissione UE non ha ricevuto risposta dall’Italia sugli aiuti in mascherine e… -

Coronavirus Italia Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Coronavirus Italia