Coronavirus | in Italia 183 957 contagiati totali | 24 648 deceduti e 51 600 guariti FOTO

(Di martedì 21 aprile 2020) Secondo l’ultimo bollettino della Protezione civile aggiornato al 21 aprile , nelle ultime 24 ore si sono registrati 2.723 nuovie 534 vittime in più. Sono 2.471 i malati ricoverati in terapia intensiva, 104 in meno rispetto a ieri - COME LEGGERE I DATI