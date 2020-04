Coronavirus, in Italia 107.709 positivi, 24.648 morti e 51.600 guariti (Di martedì 21 aprile 2020) ROMA (ITALPRESS) – Ad oggi il totale delle persone che hanno contratto il Coronavirus che causa il Covid-19 e’ 183.957, con un incremento rispetto a ieri di 2.729 nuovi casi. Il numero totale di attualmente positivi e’ di 107.709, con un decremento di 528 assistiti rispetto a ieri. Lo rende noto la Protezione Civile.Tra gli attualmente positivi 2.471 sono in cura presso le terapie intensive, con una decrescita di 102 pazienti rispetto a ieri.24.134 persone sono ricoverate con sintomi, con un decremento di 772 pazienti rispetto a ieri.81.104 persone, pari al 75% degli attualmente positivi, sono in isolamento senza sintomi o con sintomi lievi.Rispetto a ieri i deceduti sono 534 e portano il totale a 24.648. Il numero complessivo dei dimessi e guariti sale invece a 51.600, con un incremento di 2.723 persone rispetto a ieri.Nel dettaglio, i casi attualmente positivi sono ... Leggi su ilcorrieredellacitta Coronavirus - in Italia 183.957 contagiati totali : 24.648 deceduti e 51.600 guariti. FOTO

