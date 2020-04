Coronavirus, in Campania altri 8 morti (317 in totale) e 126 guariti. Nessun nuovo contagio nel Sannio (Di martedì 21 aprile 2020) In Campania si registrano altri otto decessi per Coronavirus rispetto a ieri. Sono, infatti, 317 le persone decedute, mentre sono 126 i guariti in più. Sono, infatti, 872 di cui 693 totalmente guariti e 179 clinicamente guariti. Questi i dati forniti dall’Unità di Crisi regionale. Sono, in totale, 4.135 (+61) i casi positivi e 53.548 (+2.458) i tamponi eseguiti. Nella provincia di Napoli ci sono 2.227 contagiati (di cui 847 a Napoli città e 1.380 nella provincia); in quella di Salerno 633; nell’Avellinese 428; in provincia di Caserta 403 e in quella di Benevento 170 dove non si registra Nessun nuovo positivo. Sono, infine, 274 i casi in fase di verifica Asl. In particolare, a Napoli città tornano ad aumentare i contagi. In 24 ore si sono verificati 14 nuovi casi di positività al Covid-19, con il numero dei contagiati che sale a 87. I ... Leggi su ildenaro Coronavirus - Campania : 28 mln per l’ammodernamento della radioterapia oncologica

