Coronavirus, il virologo Pregliasco: “L’Italia sta guarendo, oggi dati ancora positivi” (Di martedì 21 aprile 2020) “Anche oggi i dati rilasciati dalla Protezione civile sono buoni e indicano che l’Italia sta guarendo. Ci sono ancora piccole oscillazioni legate anche alla volatilità dei dati e al grande numero di tamponi fatti. Sono buoni anche i numeri della Lombardia e del Piemonte. Purtroppo i decessi sono ancora sopra 500 e questo sarà l’ultimo dato a calare nel tempo perché legato a pazienti da molto tempo ricoverati. Dobbiamo essere ottimisti per i prossimi giorni”. Lo afferma all’Adnkronos Salute il virologo dell’Università degli Studi di Milano Fabrizio Pregliasco, che commenta i dati del bollettino quotidiano rilasciato dalla Protezione civile.L'articolo Coronavirus, il virologo Pregliasco: “L’Italia sta guarendo, oggi dati ancora positivi” Meteo Web. Leggi su meteoweb.eu Coronavirus - il virologo mette in guardia : "Riaperture? Attenzione all'effetto Singapore"

