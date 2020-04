Coronavirus, il tragico gesto: in depressione per la quarantena si suicida, “ho lasciato il paradiso per finire in questo inferno” (Di martedì 21 aprile 2020) Per la quarantena imposta dall’emergenza Coronavirus, è rimasto chiuso in casa con l’anziana madre, è caduto in depressione ed ha deciso di togliersi la vita: è accaduto a Vigevano (Pavia) e la notizia è riportata da “La Provincia pavese”. L’uomo abitava in Liguria e quando sono scattati i provvedimenti restrittivi ha deciso di mettere in vendita la casa e il podere in Riviera e e si è trasferito a Vigevano (Pavia) per stare accanto alla madre. Il cambiamento drastico lo ha prostrato psicologicamente: si è tolto la vita sparandosi con una pistola regolarmente detenuta. Quando la madre ha visto il corpo del figlio riverso a terra, ha subito lanciato l’allarme. Sul posto gli agenti del commissariato di polizia di Vigevano e i medici del 118 che però non hanno potuto far altro che constatare il ... Leggi su meteoweb.eu Coronavirus - in Corea del Sud 141 persone guarite sono tornate ad essere positive al Covid : 34 sono ventenni. Trump rilancia la polemica con l’Oms : “Ha commesso errore tragico e orribile”

Coronavirus - tragico destino : in una settimana perde padre e marito

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus tragico Coronavirus, Svezia, Inghilterra e Brasile: errori fatali Il Messaggero Cna Umbria: “Nella nostra regione le imprese hanno perso già 2,8 miliardi di euro”

A tanto ammonta la perdita subita fino ad oggi dalle imprese umbre soggette a sospensione, che in quasi due mesi di emergenza da Covid-19 si stima abbiano dovuto rinunciare a circa l’8% del fatturato ...

Coronavirus, un'altra vittima in Ciociaria: è Pietro Diamanti di 47 anni. Otto i nuovi contagi

Il coronavirus torna a fare vittime in Ciociaria. E' questo il dato più drammatico di oggi, lunedì 20 aprile, sul fronte degli aggiornamenti sull'emergenza Covid-19 in provincia di Frosinone. L'ultima ...

