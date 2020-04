Coronavirus, il piano segreto dell’Italia per contrastare l’emergenza (Di martedì 21 aprile 2020) L’Italia ha reagito nei tempi giusti all’emergenza Coronavirus? O inizialmente l’ha sottovalutata? Col senno di poi è facile commentare. Tuttavia si sa, con i se e con i ma non si fa la storia. Secondo Andrea Urbani, direttore generale della programmazione sanitaria del Ministero della salute, comunque, “non c’è stato alcun vuoto decisionale” e dal 20 gennaio il nostro Paese si è dotato subito di un “piano nazionale di emergenza”. Erano pronti, ma hanno scelto di non dirlo agli italiani. Coronavirus, Urbani: “Non volevamo spaventare gli italiani” Le polemiche sul se, come e quando non sono mancate. Secondo Andrea Urbani, però, “dal 20 gennaio avevamo pronto un piano secretato e quel piano abbiamo seguito. La linea è stata non spaventare la popolazione e lavorare per contenere il ... Leggi su urbanpost Coronavirus - piano coronavirus pronto dal 20 maggio ma secretato per sicurezza : rischiati 600mila morti

Coronavirus - in UK raddoppiano i morti rispetto a ieri ed aumentano anche i contagi

Coronavirus : Gelmini - ‘vedere carte Mes - Recovery fund come Piano Marshall’ (Di martedì 21 aprile 2020) L’Italia ha reagito nei tempi giusti all’emergenza? O inizialmente l’ha sottovalutata? Col senno di poi è facile commentare. Tuttavia si sa, con i se e con i ma non si fa la storia. Secondo Andrea Urbani, direttore generale della programmazione sanitaria del Ministero della salute, comunque, “non c’è stato alcun vuoto decisionale” e dal 20 gennaio il nostro Paese si è dotato subito di un “nazionale di emergenza”. Erano pronti, ma hanno scelto di non dirlo agli italiani., Urbani: “Non volevamo spaventare gli italiani” Le polemiche sul se, come e quando non sono mancate. Secondo Andrea Urbani, però, “dal 20 gennaio avevamo pronto unsecretato e quelabbiamo seguito. La linea è stata non spaventare la popolazione e lavorare per contenere il ...

Agenzia_Ansa : Conte: 'Entro la settimana un piano per le aperture dal 4 maggio. Molti cittadini stanchi, ma riaprire subito è irr… - Agenzia_Ansa : Il premier @GiuseppeConteIT : 'Distanze e mascherine finché non c'è il vaccino' #coronavirus #ANSA - Corriere : «Da gennaio c’è un piano segreto con 3 scenari per l’Italia: troppo drammatico per divulgarlo» - Mikepub1 : RT @gr_grim: Capito che sagome? Non sono stati incompetenti, hanno 'lavorato per contenere il contagio'. Venticinquemila morti. Pensa se no… - EnzoDimizio : Coronavirus, il piano segreto per contrastare l'emergenza pronto da gennaio ma usato solo a marzo | Rep -