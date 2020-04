Coronavirus | il neonatologo Fabio Mosca | “Il contagio mamma-bebè dopo il parto è

Leggi su meteoweb.eu

(Di martedì 21 aprile 2020) “Ilin utero da unapositiva a Covid-19 è molto improbabile, quello post-partum è possibile, anche se nella maggior parte dei casi non avviene, rispettando alcuni accorgimenti“. A spiegarlo all’Adnkronos Salute è, presidente della Società italiana di Neonatologia (Sin), e responsabile della Neonatologia della Clinica Mangiagalli di Milano. “Non conosco il caso di Aosta, ma oramai alla Mangiagalli abbiamo una casistica di 22-23 neonati figli di mamme positive, tutti negativi finché erano in ospedale, e in seguito rimasti tali tranne uno. Dunque l’evenienza che possa esserci una trasmissione tra madre e figlio esiste ma è residuale, a patto di adottare criteri mirati a ridurre questo rischio al massimo”, sottolinea l’esperto. Quando possibile, “l’opzione da ...