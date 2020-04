Coronavirus, il medico accompagna in ascensore un paziente covid-19 e l’ascensore si blocca (Di martedì 21 aprile 2020) Ieri si sono vissuti attimi di grande paura in ospedale a Foggia, presso il Policlinico Riuniti di Foggia. Un medico ha accompagnato un paziente covid-19 in ascensore adottando tutte le precauzioni. Ad un certo punto, però, l’ascensore si è bloccato. I due sono rimasti intrappolati per circa mezz’ora e poi l’ascensore si è sbloccato. L‘ascensore è stato sanificato non appena il paziente malato è uscito insieme al medico. Leggi su baritalianews Veronica Maya e il Coronavirus : la preoccupazione per il marito medico

Coronavirus - medico : “Bisogna considerare prevalenza e velocità di crescita - siamo inchiodati sul plateau” (Di martedì 21 aprile 2020) Ieri si sono vissuti attimi di grande paura in ospedale a Foggia, presso il Policlinico Riuniti di Foggia. Unhato un-19 inadottando tutte le precauzioni. Ad un certo punto, però, l’si è bloccato. I due sono rimasti intrappolati per circa mezz’ora e poi l’si è sbloccato. L‘è stato sanificato non appena ilmalato è uscito insieme al

