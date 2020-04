Coronavirus, il lato positivo del lockdown: “Infarti in calo anche per la vita meno stressante” (Di martedì 21 aprile 2020) “Il calo di circa il 50% di pazienti che arrivano nei nostri centri con i sintomi di un infarto è dovuto non solo alla paura del Covid-19, per la quale molti evitano di venire in ospedale e si riducono all’ultimo, diminuendo in questo modo le possibilità di sopravvivenza. Ma anche all’effetto benefico della vita più tranquilla di cui molti di noi stanno godendo durante il lockdown: non si lavora, non si guida, si hanno meno occasioni di stress. Un fenomeno che stiamo osservando e studiando“, afferma all’Adnkronos Salute Francesco Romeo, direttore Uoc Cardiologia e cardiologia interventistica al Policlinico Tor Vergata di Roma. Nel centro capitolino, fra i principali hub in Italia per il trattamento degli infarti (oltre 400 l’anno), Romeo ha iniziato a notare un drastico calo degli accessi già da metà marzo: ... Leggi su meteoweb.eu Il coronavirus sparirà da solo a breve : il parere del premio Nobel Luc Montagnier. “Sappiamo che il Covid-19 è stato manipolato in parte”

Coronavirus - Arcuri : "Più ventilatori che pazienti terapia intensiva"

Coronavirus - il Commissario Arcuri conferma il trend positivo : “Il contagio si attenua - i ventilatori sono più dei ricoverati” (Di martedì 21 aprile 2020) “Ildi circa il 50% di pazienti che arrivano nei nostri centri con i sintomi di un infarto è dovuto non solo alla paura del Covid-19, per la quale molti eno di venire in ospedale e si riducono all’ultimo, diminuendo in questo modo le possibilità di sopravvivenza. Maall’effetto benefico dellapiù tranquilla di cui molti di noi stanno godendo durante il: non si lavora, non si guida, si hannooccasioni di stress. Un fenoche stiamo osservando e studiando“, afferma all’Adnkronos Salute Francesco Romeo, direttore Uoc Cardiologia e cardiologia interventistica al Policlinico Tor Vergata di Roma. Nel centro capitolino, fra i principali hub in Italia per il trattamento degli infarti (oltre 400 l’anno), Romeo ha iniziato a notare un drasticodegli accessi già da metà marzo: ...

ildodopensiero : Quindi concludendo, da un lato il senso civico, dall’altro tutte le perplessità espresse qui sopra. ?? Per ora 'tem… - noimareputation : @wallstreetita ?? Con il #coronavirus la reputazione online dell'Italia è migliorata: due studi diversi, stesso risu… - Ca_Lato : RT @CircularNetwork: La pandemia da #coronavirus sta sconvolgendo abitudini e modi di vivere. Questo periodo può essere un’occasione per pe… - generacomplotti : RT @Wu_Ming_Foundt: Commento su Giap: « Vi ringrazio per lo sforzo che fate per smontare la fake news che la DAD è la soluzione alla sospen… - QdSit : Quando ha alzato la cornetta del telefono il sindaco di Siracusa, Francesco Italia, non ci credeva. Dall'altro lato… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus lato Il lato oscuro dello shopping online durante il coronavirus LifeGate Coronavirus Roma, Favino: «Noi eremiti di San Saba, in strada come in un film»

Senza quasi accorgermene, mentre cammino fantasticando, ecco che ci si apre davanti agli occhi, alla fine del viale, la vista delle terme di Caracalla. PASOLINI Lì, giusto dall'altro lato della strada ...

Coronavirus e sardi in casa: "Un'abitazione su 4 è sovraffollata"

I sardi sono chiusi in casa, ma le abitazioni dell'Isola sono adeguate a fronteggiare questo periodo di quarantena dovuto all'emergenza coronavirus? Secondo l’analisi di Abitare Co ... terrazzi e ...

Senza quasi accorgermene, mentre cammino fantasticando, ecco che ci si apre davanti agli occhi, alla fine del viale, la vista delle terme di Caracalla. PASOLINI Lì, giusto dall'altro lato della strada ...I sardi sono chiusi in casa, ma le abitazioni dell'Isola sono adeguate a fronteggiare questo periodo di quarantena dovuto all'emergenza coronavirus? Secondo l’analisi di Abitare Co ... terrazzi e ...