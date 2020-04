Coronavirus | il geriatra | “L’isolamento sta pesando su salute e umore degli anziani”

Leggi su meteoweb.eu

(Di martedì 21 aprile 2020) Non è solo Covid-19 a minacciare gli anziani. “Con l’isolamento li stiamo proteggendo dal, ma la perdita di esercizio fisico legata all’essere costretti a stare in casa si sta ripercuotendo sulla lorocardiovascolare e metabolica, ma anche sul tono dell’, con alterazioni del sonno e aumento di ansia e depressione“. Il monito arriva da Raffaele Antonelli Incalzi, direttore del reparto di Geriatria del Policlinico Universitario Campus Bio-Medico di Roma, che parlando con l’Adnkronosinvita a non sottovalutare i rischi di questi ‘arresti domiciliari’ per i nostri anziani. “Serve un approccio pragmatico, che tenga conto del fatto che per loro l’attività fisica è come un farmaco“, insiste. “Non c’è ancora un piano per la fase 2? Ebbene, suggerisco di ...