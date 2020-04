Coronavirus, il direttore dell’Oms a Trump: “Non abbiamo nascosto nulla agli Stati Uniti” (Di martedì 21 aprile 2020) “Avere personale dei CDC (Centri per la prevenzione e il controllo delle malattie) significa che non c’è nulla di nascosto agli Stati Uniti, fin dal primo giorno”. Il direttore generale dell’Organizzazione mondiale della sanità, Tedros Adhanom Ghebreyesus, insiste sul fatto che l’agenzia delle Nazioni Unite non abbia nascosto agli Stati Uniti alcuna informazione in merito alla pandemia di Coronavirus. Nei giorni scorsi Donald Trump aveva annunciato di tagliare i fondi all’Oms, ritenuta responsabile di aver coperto la Cina. L'articolo Coronavirus, il direttore dell’Oms a Trump: “Non abbiamo nascosto nulla agli Stati Uniti” proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano Coronavirus - direttore generale Tedros : “Oms non nasconde nulla a nessuno”

Dopo circa un mese e mezzo di doloroso lockdown si inizia finalmente a pensare alla Fase 2 della lotta al Coronavirus che, evidentemente ... importanti scelte politiche dei prossimi giorni” ha ...

direttore scientifico dell'Osservatorio. Secondo le proiezioni dell'Osservatorio le prime regioni a uscire dal contagio da Covid-19 sono la Basilicata e l'Umbria, le quali il 17 aprile contavano ...

