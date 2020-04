Coronavirus, il Commissario Arcuri conferma il trend positivo: “Il contagio si attenua, i ventilatori sono più dei ricoverati” (Di martedì 21 aprile 2020) “Oggi inizio con due numeri: 2.573 e 2.659, i primi sono gli italiani ancora ricoverati in terapia intensiva, i secondi numeri sono i ventilatori che servono a combattere questo virus e salvare le vite dei nostri concittadini. Ieri per la prima volta il numero di ventilatori era maggiore al numero dei ricoverati. E’ un segno che non solo il contagio si sta attenuando, non solo questa famosa curva è sotto controllo ma anche che si cominciano a vedere, e anche i numeri iniziano a confortarci. Possiamo dirlo con orgoglio anche perché fino a pochi giorni fa dovevamo decidere dove fronteggiare di più o di meno questa tragedia. Da oggi questa distribuzione avviene con molta maggiore tranquillità“: lo ha affermato il Commissario straordinario all’emergenza Coronavirus, Domenico Arcuri, nel corso della conferenza stampa ... Leggi su meteoweb.eu Coronavirus - il commissario Ue ungherese ritwitta un post di FdI contro il Mes. Dopo le proteste lo cancella. Bruxelles : “Caso chiuso”

Coronavirus - il Commissario Arcuri : “In Lombardia 5 volte morti civili della guerra. App e test sierologici per la Fase 2 : ci faremo trovare pronti”

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Commissario Coronavirus, il commissario Arcuri fa il punto Living Sabino Cassese attacca il governo su Immuni: "Stabilire un giusto equilibrio tra tutela salute e tutela privacy"

Il costituzionalista e giudice emerito della Corte costituzionale, già ministro della Funzione pubblica, ha detto così la sua sull’ordinanza del commissario all’emergenza Domenico Arcuri sull’app ...

Coronavirus: “Lettera a decisori” esperti, dati App restino su Smartphone

Coronavirus: esperti, dati app Immuni restino su smartphone ... La lettera è rivolta "ai decisori" e arriva alla vigilia dell'audizione al Copasir del commissario per l'emergenza Domenico Arcuri. Per ...

