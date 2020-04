Coronavirus | il centrodestra campano | “Siamo ultimi | pochissimi tamponi”

Leggi su anteprima24

(Di martedì 21 aprile 2020) Tempo di lettura: 2 minuti“Ascolto molte sciocchezze, come quella sulla chiusura dei confini. Quando Fontana o Zaia apriranno le attività commerciali o le industrie non vedo perché i milanesi, i lombardi debbano scendere in Campania, non credo che, al netto della bellezza dei nostri posti, avranno motivo per venire. Al massimo arriveranno con il periodo estivo per visitare i nostri territori, per le vacanze”. Così Stefano Caldoro, capo della opposizione diin Consiglio regionale della Campania, intervenendo oggi in una serie di dirette social ed incalzato dai giornalisti sui provvedimenti di De Luca. Per Caldoro e’ il contrario “quando saranno aperte le attività al Nord ci sarà il problema opposto. Tanti professionisti, giovani, studenti, imprenditori dovranno salire in Lombardia e dobbiamo occuparci della loro ...