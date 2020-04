Coronavirus | il bollettino del 21 aprile | +534 morti | oltre 183 mila casi in Italia

Leggi su thesocialpost

(Di martedì 21 aprile 2020) Arriva in questi momenti ildella Protezione Civile sugli ultimi dati aggiornati relativi all’andamento dell’epidemia diin. Di qualche ora fa le parole del presidente del Consiglio Giuseppe Conte che in Aula del Senato ha proferito sulla strategia del Governo per quanto riguarda la futura “fase 2”. Conte in Senato: “Continuare a rispettare le regole anti contagio“ Per l’si prevede una ripartenza lenta, graduale e che non possa essere minata in alcun modo da un passo falso, un’imprudenza capace di travolgere il Paese nuovamente, compromettendo tutti i sacrifici deglini in queste settimane di forzata “quarantena”. Per quanto riguarda il distanziamento sociale e l’isolamento, misure di sicurezza: “Anche per le misure di distanziamento sociale ci saranno alcune ...