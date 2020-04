Coronavirus | il 4 maggio non è liberi tutti | dal lavoro allo sport | che cosa

Agenzia_Ansa : Conte: 'Entro la settimana un piano per le aperture dal 4 maggio. Molti cittadini stanchi, ma riaprire subito è irr… - regionepiemonte : #covid19 pubblicata l'ordinanza valida per il #Piemonte: chiusura degli esercizi commerciali il 25 aprile e 1° magg… - capuanogio : Cosa succede se un calciatore o un membro dello staff contrae il #Coronavirus dopo il 4 maggio? Si ferma tutto? Ecc… - TG24info : #Boville - #Coronavirus, il gestore idrico valuti l’opportunità di sospendere il #Censimento utenze fino al 3 maggi… - EmisferoS : RT @DaliaDaliaanfo: Coronavirus, Sileri: «Dal 4 maggio si potrà tornare a correre, massimo per 40 minuti». Io corro per 40 minuti solo se… -

Coronavirus maggio Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Coronavirus maggio