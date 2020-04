Coronavirus | i vigili del fuoco inglesi cantano “Bella Ciao” | “Forza Fratelli Italiani”

Leggi su tpi

(Di martedì 21 aprile 2020), idel“Bella Ciao”: “ForzaItaliani” VIDEO Idelhanno girato un emozionante video in cui, cantando “Bella ciao”, incoraggiano i colleghi italiani in emergenza. Un bellissimo messaggio di solidarietà non solo per i pompieri che, ogni giorno, sono impegnati a salvare vite, ma anche nei confronti di tutto il popolo italiano che, come molti altri, sta cercando di sconfiggere il Covid-19. “La famiglia deidelnon ha confini. Siamo sempre con voi”, sono le parole di uno dei pompieri del Regno Unito nella clip, diffusa sulla pagina Facebook Fire Brigades Union e diventata virale. Leggi anche: 1., boom di casi a Singapore: oltre 1400 in un solo giorno /2. Parigi, tracce ditrovate ...