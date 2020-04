Coronavirus, i club di serie A si ricompattano: «Vogliamo finire il campionato». La palla passa al governo (Di martedì 21 aprile 2020) Coronavirus, la situazione in Italia in tempo reale – Ultime notizieArriva la svolta tra i club di serie A che alla fine si sono ricompattati sulla decisione di portare a termine la stagione. Superate anche le resistenze di Torino e Brescia, fino a poco prima dell’assemblea contrari alla ripresa finché l’emergenza Coronavirus non fosse realmente finita. In una nota i presidenti delle 20 società hanno confermato quindi l’intenzione di concludere il campionato 2019/2020: «qualora il Governo ne consenta lo svolgimento, nel pieno rispetto delle norme a tutela della salute e della sicurezza». In vista della Fase 2, le società ribadiscono che la ripresa di allenamenti e partite: «avverrà in ossequio alle indicazioni di Fifa e Uefa, alle determinazioni della Figc, nonché in conformità ai protocolli medici a ... Leggi su open.online La crisi per il Coronavirus : è fallito il primo club di calcio [NOME e DETTAGLI]

Emergenza Coronavirus - Ghirelli : «60 club a rischio default in Lega Pro»

Coronavirus – Clubbing - discoteche e distanziamento sociale – (Di martedì 21 aprile 2020), la situazione in Italia in tempo reale – Ultime notizieArriva la svolta tra idiA che alla fine si sono ricompattati sulla decisione di portare a termine la stagione. Superate anche le resistenze di Torino e Brescia, fino a poco prima dell’assemblea contrari alla ripresa finché l’emergenzanon fosse realmente finita. In una nota i presidenti delle 20 società hanno confermato quindi l’intenzione di concludere il2019/2020: «qualora il Governo ne consenta lo svolgimento, nel pieno rispetto delle norme a tutela della salute e della sicurezza». In vista della Fase 2, le società ribadiscono che la ripresa di allenamenti e partite: «avverrà in ossequio alle indicazioni di Fifa e Uefa, alle determinazioni della Figc, nonché in conformità ai protocolli medici a ...

SkyTG24 : Una partita di #tennis giocata da un tetto all'altro ?? Dall'idea di due ragazze del Tennis Club #FinaleLigure è nat… - Agenzia_Ansa : #Coronavirus, #IvankaTrump viola le linee guida federali e vola in #NewJersey. Nyt: la figlia del presidente #Usa i… - Agenzia_Ansa : #Coronavirus, #IvankaTrump viola le linee guida federali e vola in #NewJersey. Nyt: infrange il suo stesso consigl… - UgoBaroni : RT @DiMarzio: Fronte comune dei club di #SerieA: concludere la stagione in corso quando arriverà il via libera del Governo - prestia_fabio : RT @Affaritaliani: Coronavirus, Lega: unanimità di tutti i club, 'vogliamo finire la Serie A' -