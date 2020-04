Coronavirus, i buoni spesa diventano ducati borbonici. E arrivano anche i Caciocavallobond (Di martedì 21 aprile 2020) Coronavirus, la situazione in Italia in tempo reale – Ultime notizieNel piccolo paese di Castellino del Biferno, in Molise, il sindaco Enrico Fratangelo ha realizzato il sogno di tanti nostalgici dell’epoca borbonica stampando i “suoi” ducati, con chiaro riferimento al Regno delle due Sicilie sulle banconote plastificate emesse in piena emergenza Coronavirus. La trovata un po’ provocatoria del sindaco per distribuire i buoni spesa punta a impedire ai suoi concittadini di spendere dentro i confini del paese. Un’idea che frulla in testa al sindaco da almeno 12 anni, come ha raccontato al sito primonumero.it, e alla quale seguirà anche il varo dei Borbone Bond: «Sono agevolazioni che possono andare a compensare eventuali tassi bancari su mutui per attività che rispondono ad Avvisi pubblici», ha spiegato Fratangelo. In ... Leggi su open.online Buoni spesa Coronavirus a Roma : saranno distribuiti anche negli uffici postali

