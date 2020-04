Coronavirus, Gallera: “sulle riaperture serve strategia nazionale” (Di martedì 21 aprile 2020) L’assessore al Welfare della Regione Lombardia, Giulio Gallera, è intervenuto a Mattino Cinque e ha dichiarato che ci vuole una strategia nazionale per le riaperture. L’assessore Giulio Gallera è intervenuto nella trasmissione mattutina di informazione e intrattenimento Mattino Cinque, condotta da Francesco Vecchi e Federica Panicucci su Canale 5, e ha parlato delle misure necessarie alla riapertura … L'articolo Coronavirus, Gallera: “sulle riaperture serve strategia nazionale” proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek LIVE Coronavirus - Ultime notizie in DIRETTA. Gallera : “Su riaperture serve strategia nazionale”

