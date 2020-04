Coronavirus | Fucci tuona | “Assurda penalizzazione per pizzerie e pasticcerie”

Leggi su anteprima24

(Di martedì 21 aprile 2020) Tempo di lettura: 4 minutiSull’emergenzae sulle decisioni assunte in Campania a intervenire è Vittorio, già assessore regionale della giunta Caldoro e oggi presidente di Progetto Sannio. “nel Sannio e nell’intera Campania: Tra le cose assurde che stiamo vivendo in Italia non è possibile trascurare la circostanza che vengono penalizzati settori importanti, in particolare per il Sannio e la Campania, che sono quelli delle pasticcerie ,dellee della ristorazione per il settore di asporto, espressioni di una antica tradizione Campana, fonti di occupazione e rilevanti per il Prodotto Interno Lordo campano. Quando sono stato Assessore al Commercio e all’Artigianato, nella Giunta precedente a quella di De Luca, riuscii a reperire 75 milioni di euro per gli artigiani e i commercianti della Campania , di cui ...