Coronavirus, forza un posto di blocco e investe i finanzieri: arrestato (Di martedì 21 aprile 2020) Coronavirus, forza un posto di blocco nel Comasco e investe i finanzieri: arrestato È stato arrestato un uomo che ha investito i militari della Guardia di Finanza trascinandoli sull’asfalto per alcuni metri pur di sfuggire ai controlli contro il Coronavirus. L’episodio è avvenuto domenica scorsa a Lurate Caccivio, nel Comasco. A bordo dell’auto due giovani che non si sono fermati a un posto di blocco per il controllo delle misure restrittive imposte per arginare il Covid-19. La pattuglia della Guardia di Finanza della Compagnia di Olgiate Comasco ha imposto l’alt ai due giovani che viaggiavano lungo la strada statale Varesina. Alla vista dei militari, però, il conducente anziché fermarsi, ha forzato il blocco e ha cominciato una folle fuga a tutta velocità. Da qui l’inseguimento lungo le vie di Lurate ... Leggi su tpi Coronavirus - la forza dei giganti tech contro la pandemia in Usa e nel mondo

