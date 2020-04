Coronavirus: Fontana, ‘con fatica e capacità incredibile abbiamo curato tutti’ (Di martedì 21 aprile 2020) Milano, 21 apr. (Adnkronos) – “A me non risulta che sia mai capitato, a me risulta che con una fatica incredibile, ma anche con una capacità altrettanto incredibile, siamo riusciti ad aumentare i letti in rianimazione per consentire di curare tutti quelli che avevano bisogno”. Così Attilio Fontana, presidente di Regione Lombardia, ospite di ‘Porta a Porta’, replica a chi gli chiede se i medici si sono mai trovati di fronte alla scelta di dover privilegiare i pazienti che avevano maggiori possibilità di sopravvivere rispetto a quelli che ne avevano di meno. “A me direttamente non è stato riferito – ribadisce -, uno dei momenti più drammatici è stato quando un professore mi lanciò questo allarme – stavano finendo i letti in rianimazione – e mi disse ‘non mi metta nelle ... Leggi su calcioweb.eu Coronavirus : Fontana - 'con fatica e capacità incredibile abbiamo curato tutti'

