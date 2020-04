Coronavirus | Fondazione Grimaldi | 723 mila euro per realizzare la nuova sala Tac del

Leggi su ildenaro

(Di martedì 21 aprile 2020) Avviato un investimento di 723.000per acquisire, installare e rendere operativi, nell’Ospedale Cotugno di Napoli, unadiagnostica Tac di ultima generazione e un sistema di monitoraggio da remoto per la terapia intensiva e sub-intensiva del Covid-19. LaOnlus ha avviato il finanziamento integrale di un progetto di upgrade tecnologico per l’Ospedale Cotugno e, nella giornata di ieri, è stata consegnata laTac. Il progetto prevede, nel reparto di Radiologia dell’ospedale, diretto da Michele Coppola,la realizzazione di unadi diagnostica con acquisto di una Tac General Electric di ultima generazione in configurazione dedicata agli ammalati di Covid-19. Per il reparto di Fisiologia Respiratoria, laha avviato per le sale di terapia sub-intensiva e intensiva l’acquisto di 22 monitor General Electric e due ...