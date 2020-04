Coronavirus | Fondazione don Gnocchi | perquisizioni della Guardia di Finanza

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 21 aprile 2020) Dopo lenella sede del Pio Albergo Trivulzio e le acquisizioni nella sedeRegione Lombardia ladidi Milano sta effettuandoall’Istituto PalazzoloDon Carlonell’inchiestaProcura sulla gestione delle Residenze sanitarie assistenziali per le morti di centinaia di anziani. Nell’indagine sul Donsono indagati per epidemia e omicidio colposi il direttore generale Antonio Dennis Troisi, il direttore sanitario Federica Tartarone e Fabrizio Giunco, direttore dei servizi medici socio-sanitari. Indagato anche Papa Wall Ndiaye, presidenteAmpast, cooperativa di cui fanno parte i lavoratoristruttura. Le attività andranno avanti per tutto il giorno (si tratta di acquisire cartelle cliniche, documentazione e comunicazioni anche informatiche, come avvenuto al Trivulzio e in altre ...