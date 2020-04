Coronavirus | festicciola in piscina nel Salento

Leggi su meteoweb.eu

(Di martedì 21 aprile 2020) Unparty è stato organizzato e postato sui social media dagli stessi giovani protagonisti, nel pieno dell’emergenza Coronovirus, nella villa di un imprenditore salentino alla periferia di Poggiardo (Lecce). Il caso è stato sollevato su Instagram dalla giornalista Selvaggia Lucarelli: “Laè a Poggiardo – scrive – alcuni invitati sono di Maglie e le storie sono state postate da più presenti”. A quanto si è poi appreso nella zona, il figlio dell’imprenditore avrebbe approfittato del caldo dei giorni scorsi per invitare inalcuni amici, forse tre coppie di giovani non ancora trentenni. E’ nata cosi’ unaa base di champagne poi celebrata da loro sui social media, circostanza stigmatizzata dalla Lucarelli come lo stesso convivio, riunito in barba ai divieti imposti a ...