Coronavirus: Federmanager Abruzzo Molise, ripartenza ricominci dall'edilizia (Di martedì 21 aprile 2020) Pescara, 21 apr. (Labitalia) - ”Per ripartire è necessario eliminare la burocrazia dal percorso di alcuni settori, procedure farraginose che hanno frenato lo sviluppo dei nostri territori fino ad oggi, rischiano ora di condizionare tempi e possibilità di sopravvivenza di interi comparti, a partire da quello edile”. E' questo l'appello congiunto dei presidenti di Federmanager Abruzzo e Molise e Formedil Pescara, che insieme stanno facendo sinergia per formare il capitale umano dirigenziale e operativo del territorio ed essere così pronti a tornare in attività quando sarà possibile. “Abbiamo competenze ed esperienze che possono segnare un nuovo passo per l'Abruzzo - dice il presidente di Federmanager Abruzzo e Molise Florio Corneli - ma è indispensabile che le istituzioni, a partire dalla Regione Abruzzo, aprano nuovi percorsi e ... Leggi su liberoquotidiano Coronavirus : Federmanager - in dl liquidità criteri chiari a tutela pmi e asset strategici

Pescara, 21 apr. (Labitalia) - "Per ripartire è necessario eliminare la burocrazia dal percorso di alcuni settori, procedure farraginose che hanno frenato lo sviluppo dei nostri territori fino ad oggi, rischiano ora di condizionare tempi e possibilità di sopravvivenza di interi comparti, a partire da quello edile". E' questo l'appello congiunto dei presidenti di Federmanager Abruzzo e Molise e Formedil Pescara, che insieme stanno facendo sinergia per formare il capitale umano dirigenziale e operativo del territorio ed essere così pronti a tornare in attività quando sarà possibile. "Abbiamo competenze ed esperienze che possono segnare un nuovo passo per l'Abruzzo - dice il presidente di Federmanager Abruzzo e Molise Florio Corneli - ma è indispensabile che le istituzioni, a partire dalla Regione Abruzzo, aprano nuovi percorsi e ...

E' questo l'appello congiunto dei presidenti di Federmanager Abruzzo e Molise e Formedil Pescara, che insieme stanno facendo sinergia per formare il capitale umano dirigenziale e operativo del ...

