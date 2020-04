Coronavirus fase 2 | cosa accadrà il 4 maggio per bar | ristoranti | negozi e vacanze

Leggi su howtodofor

(Di martedì 21 aprile 2020) Bar,, uffici, fabbriche, scuola, trasporti,e uscite da casa: dal 4si dovrebbe partire con ladue dell’emergenza, con tante novità per la vita di tutti i giorni degli italiani. Vediamo quali potrebbero essere le regole da seguire nelle attività quotidiane con la ripartenza. Ladue non partirà prima del 4, assicura il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte. Non ci sarà una ripartenza anticipata, già in questi giorni, per alcune attività produttive, secondo quanto spiega Palazzo Chigi smentendo le voci circolate negli scorsi giorni. D’altronde serve ancora tempo per organizzare la ripartenza graduale. Si pensa a istituire delle linee guida nazionali, pur non escludendo l’ipotesi – riemersa anche nelle ultime ore – di una riapertura differenziata per ...