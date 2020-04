Coronavirus | Ey | per oltre 20% città italiane ripartenza molto faticosa

Leggi su calcioweb.eu

(Di martedì 21 aprile 2020) Milano, 21 apr. (Adnkronos) – Più del 20% dei capoluoghi italiani non sarà in condizione di ripartire immediatamente dopo lo stop imposto per contenere la diffusione del, ma farà fatica ad avviare la fase 2, perché non ha le infrastrutture e le tecnologie adatte ad affrontare la complessità della. E’ quanto emerge da un report di Ey che, incrociando gli indicatori di resilienza dello Smart City Index di Ey, come fattori sanitari, economici e sociali, con i dati del contagio da Covid-19, analizza quanto i capoluoghi italiani sono pronti a ripartire e ad affrontare la fase 2 post emergenza. Le città del Nord, si sottolinea nel report, sono “generalmente più mature” nella gestione dei fenomeni come mobilità urbana e infrastrutture di telecomunicazioni, e sono quindi “dotate di ...