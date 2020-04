Coronavirus: Ey, per oltre 20% città italiane ripartenza molto faticosa (3) (Di martedì 21 aprile 2020) (Adnkronos) – ‘Non è detto che le città più resilienti riescano a trarre più vantaggi dalla ripartenza, perché molte di esse hanno una situazione più complessa da affrontare”, spiega Marco Mena, senior advisor di Ey, responsabile dello Smart City Index. ‘Tutte le città devono sfruttare gli investimenti fatti nella smart city negli ultimi anni e capitalizzarli verso la ripartenza, facendo sistema tra i soggetti coinvolti. Chi è in una situazione critica di contagio farà molto più fatica a muoversi in quest’ottica, mentre le città che hanno il contagio sotto controllo hanno maggiori probabilità di sfruttare la ripartenza e tornare più velocemente alla situazione che definiremo ‘new normal’, che sarà comunque molto diversa da quella ... Leggi su calcioweb.eu Hanno paura del coronavirus e non vanno in ospedale : triplicati morti per infarto

Coronavirus - la lettera delle mille mamme : "Lezioni all'aperto per i bambini"

Coronavirus - per 43 - 7% aziende problemi molto gravi (Di martedì 21 aprile 2020) (Adnkronos) – ‘Non è detto che le città più resilienti riescano a trarre più vantaggi dalla, perché molte di esse hanno una situazione più complessa da affrontare”, spiega Marco Mena, senior advisor di Ey, responsabile dello Smart City Index. ‘Tutte le città devono sfruttare gli investimenti fatti nella smart city negli ultimi anni e capitalizzarli verso la, facendo sistema tra i soggetti coinvolti. Chi è in una situazione critica di contagio faràpiù fatica a muoversi in quest’ottica, mentre le città che hanno il contagio sotto controllo hanno maggiori probabilità di sfruttare lae tornare più velocemente alla situazione che definiremo ‘new normal’, che sarà comunquediversa da quella ...

matteosalvinimi : Ricordate il prete che ama riempire la parrocchia di presunti profughi e cantare 'Bella Ciao' a messa? Caos, risse,… - VincenzoDeLuca : ??#CORONAVIRUS: completati i lavori dell'Ospedale modulare Covid accanto all'Ospedale del Mare: 72 posti letto di te… - FabrizioRomano : Quique Setién: “Non mi illudo sull’acquisto di Lautaro Martinez al Barça: ci sarà una grossa crisi ecomomica per il… - CretellaRoberta : RT @NicolaMorra63: E secondo voi i #GrandeAracri si potevano assoggettare alla normativa sulla sicurezza per il #coronarvirusitalia? Poteva… - hooshang1381 : RT @Samy95Italy: Il consiglio regionale ANAAO - ASSOMED del Piemonte ha sottoscritto l’appello di solidarietà per le vittime del #coronavir… -