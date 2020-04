SkyTG24 : Coronavirus, in Danimarca riaprono parrucchieri, dentisti e scuole guida. FOTO - FirenzePost : Coronavirus: dentisti e medici di famiglia, mancano i Dpi, impossibile continuare attività - Agenpress : Coronavirus: medici e dentisti, impossibile avere mascherine. Rischio stop attività studi - bnotizie : Coronavirus: l’organizzazione dei dentisti «sentinelle» - - ToninoPiesco : RT @SkyTG24: Coronavirus, in Danimarca riaprono parrucchieri, dentisti e scuole guida. FOTO -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus dentisti

Corriere della Sera

L’ospedale universitario ha infatti avviato una vera e propria campagna di tamponi a tappeto sul proprio personale sanitario che prevede anche la ripetizione del test ogni 7-15 giorni nonostante il «n ...Dilemmi a cui far fronte da parte di medici e operatori sanitari in una disperata lotta contro un virus nuovo ... ha pubblicato in questi giorni il Parere su “Covid-19: la decisione clinica in ...