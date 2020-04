Confcommercio : ?????? 'Decreti vuoti, così non va bene. Senza vera #liquidità in tanti chiuderanno. Ora contributi a #fondoperduto.'… - ILOVEPACALCIO : (VIDEO) #Coronavirus #Sicilia, l’assessore #Scavone su CIG in deroga: 'Da domani i primi decreti inviati all’#Inps,… - FilippaDolce : RT @Regione_Sicilia: Cassa integrazione, Scavone: 'Da domani i primi decreti all'@INPS_it' - - bnotizie : Con Il Sole 24 Ore la guida Decreti Covid19. Tutto sugli aiuti per l’emergenza Coronavirus - Il Sole 24 ORE - Regione_Sicilia : Cassa integrazione, Scavone: 'Da domani i primi decreti all'@INPS_it' - -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus decreti Coronavirus, decreti, DPCM, autocertificazione e ordinanze Governo Conte e Regioni Il Sussidiario.net Coronavirus, assessore Sicilia: «Fuori luogo polemiche su Cigd, primi decreti all'Inps»

Palermo - "Da domani i nove Centri per l'impiego della Sicilia, con oltre 140 persone, inizieranno a trasferire all'Inps i primi 1.400 decreti per il pagamento della Cassa integrazione in deroga.

Coronavirus, Cig in deroga, Scavone: «Fatto ottimo lavoro». Ma piovono accuse da Pd e M5S: «Forte ritardo»

«Da domani», dice, «saranno trasferiti all’Inps i primi decreti per la cassa integrazione in deroga, 1.400 entro venerdì prossimo. Dalla prossima settimana si procederà con un ritmo di 2.500 decreti ...

Palermo - "Da domani i nove Centri per l'impiego della Sicilia, con oltre 140 persone, inizieranno a trasferire all'Inps i primi 1.400 decreti per il pagamento della Cassa integrazione in deroga.«Da domani», dice, «saranno trasferiti all’Inps i primi decreti per la cassa integrazione in deroga, 1.400 entro venerdì prossimo. Dalla prossima settimana si procederà con un ritmo di 2.500 decreti ...