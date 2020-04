Coronavirus: De Corato, ‘preoccupa che chi ha speronato auto Gdf sia già libero’ (Di martedì 21 aprile 2020) Milano, 21 apr. (Adnkronos) – “Il ventiquattrenne autore del folle gesto contro i finanziari impegnati nel controllo delle misure a contrasto del Covid-19, nel giro di due giorni è già libero. Quello odierno è un segnale preoccupante di impunità nei confronti di chi non rispetta l’alt intimato dalle forze dell’ordine”. Così l’assessore lombardo alla Sicurezza, Immigrazione e Polizia Locale, Riccardo De Corato, interviene in merito a quanto accaduto a Lurate Caccivio, in provincia di Como dove domenica scorsa un’auto con due persone a bordo non ha rispettato l’alt a un posto di blocco, investendo due finanzieri. “Un messaggio che non deve assolutamente passare. Specialmente in questo periodo nel quale Polizia locale, carabinieri, Guardia di finanza e Polizia di Stato continuano a presidiare e ... Leggi su calcioweb.eu Coronavirus : De Corato - 'preoccupa che chi ha speronato auto Gdf sia già libero'

Specialmente in questo periodo nel quale Polizia locale, carabinieri, Guardia di finanza e Polizia di Stato continuano a presidiare e controllare il territorio con posti di blocco per verificare il ...

L’assessore regionale alla Sicurezza, Immigrazione e Polizia Locale, Riccardo De Corato (Fratelli d’Italia), interviene sull’episodio avvenuto domenica scorsa a Lurate Caccivio, dove un’auto con due p ...

