Coronavirus: da Regione Lombardia oltre 5,5 mln per cultura e spettacolo (Di martedì 21 aprile 2020) Milano, 21 apr. (Adnkronos) - La giunta regionale della Lombardia, su proposta dell'assessore all'Autonomia e cultura, Stefano Bruno Galli, con due delibere ha stanziato oltre 5,685 milioni di euro per interventi straordinari e urgenti nei settori cultura e spettacolo. In particolare 3,38 milioni di euro vengono assegnati alle fondazioni partecipate che operano nell'ambito dello spettacolo (Fondazione Teatro alla Scala, Fondazione I Pomeriggi Musicali, Piccolo Teatro - Teatro d'Europa, Centro Teatrale Bresciano, Fondazione Orchestra Sinfonica e Coro Sinfonico Giuseppe Verdi di Milano e Fondazione Teatro Grande di Brescia). E' inoltre previsto un sostegno al progetto Opera Lombardia di 517.500 euro, ma anche un acconto dei singoli contributi, per la programmazione 2020, ai Teatri di Tradizione, ai Circuiti di spettacolo dal Vivo, alla produzione teatrale, al Festival di Musica e Danza, ... Leggi su liberoquotidiano Coronavirus - Conte : “Riapertura dal 4 maggio - ma un piano differenziato tra regione e regione”

