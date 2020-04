Coronavirus - Crolla il petrolio: ecco le conseguenze per le elettriche (Di martedì 21 aprile 2020) La giornata di ieri passerà agli annali per chiunque opera sul mercato petrolifero: i prezzi di uno dei contratti "future" scambiati sul New York Mercantile Exchange hanno registrato valori negativi per la prima volta nella storia. Le conseguenze sono molteplici, soprattutto nel lungo termine perché uno degli effetti sarà probabilmente il rinvio degli investimenti sulla decarbonizzazione della società e quindi dei processi di elettrificazione delle quattro ruote. La situazione. Quanto avvenuto è direttamente collegato alla pandemia del Coronavirus: le misure di isolamento hanno in sostanza azzerato i consumi finali di prodotti petroliferi. Le auto ferme, gli aerei a terra, le fabbriche deserte hanno creato una situazione di scarsa, se non nulla, domanda, che è andata a esacerbare una situazione di mercato già da mesi in forte ... Leggi su quattroruote Crolla il prezzo del petrolio - un disastro epocale. Putin e coronavirus - gli errori che possono rovinarci

Coronavirus - le notizie dal mondo : shock di petrolio - crolla il Wti americano a -37 dollari al barile per la prima volta nella storia

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Crolla Coronavirus, crolla anche il mercato del ses**. In Giappone le prosti**** chiedono... Blitz quotidiano Crolla il prezzo del petrolio

Crolla il petrolio: ecco le conseguenze per le elettriche

