Coronavirus | Covid 19 malattia sistemica e feroce | tutti gli organi attaccati

Una malattia invasiva e sistemica, feroce. Covid 19 non attacca solo polmoni e cuore. L'infezione, come una furia, colpisce l'intero organismo, danneggiando anche vasi sanguigni, reni, intestino, occhi e cervello. Il virus agisce in modo diverso da qualsiasi altro patogeno mai visto finora, come riporta la rivista Science. Inizia il suo cammino entrando nella gola e nel naso, dove trova un ambiente accogliente nel rivestimento nasale. La superficie delle sue cellule è infatti ricca del recettore Ace2, che usa per entrare nella cellula. Una volta dentro, il virus SarsCov2 la 'manomette' facendo miriadi di copie di se stesso per invadere altre cellule. Quando il virus si moltiplica, una persona contagiata può diffonderlo, rimanendo asintomatica oppure iniziando ad avere febbre, tosse secca, mal di gola, perdita di gusto e olfatto (che potrebbe essere ...

Coronavirus : col il Covid-19 aumentano le richieste di vaccino influenzale in Europa

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Covid Coronavirus, le polemiche su Immuni lanciano la app concorrente: boom di download per Sm-Covid-19 la Repubblica Ultim’ora CoronaVirus: oggi un nuovo contagio e un decesso nella provincia di Taranto

Il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, sulla base delle informazioni del direttore del dipartimento Promozione della Salute Vito Montanaro, informa che oggi martedì 21 aprile, in Puglia ...

Puglia, 25 morti per Coronavirus: mai così tanti. «Ci sono casi dei giorni scorsi». Anche 55 nuovi contagi

Per la Regione si tratta di un dato «aggregato» dei giorni scorsi e non ancora inseriti nel sistema: sta di fatto che il bollettino del Coronavirus pugliese registra ben 25 decessi in più rispetto al ...

