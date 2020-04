Coronavirus, Covid 19 malattia sistemica e feroce: tutti gli organi attaccati dalla malattia (Di martedì 21 aprile 2020) Una malattia invasiva e sistemica, feroce. Covid 19 non attacca solo polmoni e cuore. L’infezione, come una furia, colpisce l’intero organismo, danneggiando anche vasi sanguigni, reni, intestino, occhi e cervello. Il virus agisce in modo diverso da qualsiasi altro patogeno mai visto finora, come riporta la rivista Science. Inizia il suo cammino entrando nella gola e nel naso, dove trova un ambiente accogliente nel rivestimento nasale. La superficie delle sue cellule è infatti ricca del recettore Ace2, che usa per entrare nella cellula. Una volta dentro, il virus SarsCov2 la ‘manomette’ facendo miriadi di copie di se stesso per invadere altre cellule. Quando il virus si moltiplica, una persona contagiata può diffonderlo, rimanendo asintomatica oppure iniziando ad avere febbre, tosse secca, mal di gola, perdita di gusto e olfatto (che potrebbe essere ... Leggi su ilfattoquotidiano Coronavirus : col il Covid-19 aumentano le richieste di vaccino influenzale in Europa

Coronavirus - non solo eventi sportivi. Il covid-19 ferma anche l’Oktoberfest 2020

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Covid Coronavirus, le polemiche su Immuni lanciano la app concorrente: boom di download per Sm-Covid-19 la Repubblica Coronavirus Toscana, il calo si fa deciso: 96 nuovi casi su oltre 4mila tamponi

Firenze, 21 aprile 2020 - Per la prima volta dopo settimane, l'incremento dei positivi da coronavirus è in doppia cifra e non in tripla cifra: sono infatti 96 i tamponi positivi al covid registrati ...

Coronavirus: primario Rianimazione Bergamo, 'basta harakiri, noi meglio di tanti Paesi'

A dirlo all'Adnkronos è Luca Lorini, primario del reparto di Rianimazione e Terapia intensiva dell'Ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, uno dei presidi più in sofferenza per il coronavirus negli ...

