Coronavirus, così a fine febbraio la Protezione Civile Europea ci ha voltato le spalle. E ha ignorato i nostri appelli (Di martedì 21 aprile 2020) Alla fine di febbraio, quando il nord Italia già combatteva una lotta disperata contro la pandemia di Coronavirus, il governo chiese l’attivazione del Meccanismo Ue di Protezione Civile. Ma “purtroppo, in quel momento, non c’è stata nessuna risposta” da parte degli altri Paesi dell’Ue. A svelare i retroscena di quando l’Europa ci ha voltato le spalle ignorando i nostri appelli nella lotta al Coronavirus è il commissario europeo alla Gestione delle Crisi Janez Lenarcic. Che, in videoconferenza nella Commissione Envi del Parlamento Europeo, a Bruxelles, ha ricostruito la vergognosa vicenda. E ha spiegato che proprio l’assenza di risposte ha spinto la Commissione a lavorare da “subito”. Per avere una base giuridica. Che consentisse all’esecutivo Ue di avere una capacità autonoma di intervento ... Leggi su secoloditalia Coronavirus - il Modec : Il tessile in Campania? Riparte così. Ecco le proposte sul tavolo di De Luca

Il Coronavirus e l’eparina - intervista al prof. Alessandro Mascitelli : “così ho scoperto che non è la polmonite a uccidere”

Idrossiclorochina - così il farmaco anti-malaria previene il Coronavirus (Di martedì 21 aprile 2020) Alladi, quando il nord Italia già combatteva una lotta disperata contro la pandemia di, il governo chiese l’attivazione del Meccanismo Ue di. Ma “purtroppo, in quel momento, non c’è stata nessuna risposta” da parte degli altri Paesi dell’Ue. A svelare i retroscena di quando l’Europa ci haleignorando i nostri appelli nella lotta alè il commissario europeo alla Gestione delle Crisi Janez Lenarcic. Che, in videoconferenza nella Commissione Envi del Parlamento Europeo, a Bruxelles, ha ricostruito la vergognosa vicenda. E ha spiegato che proprio l’assenza di risposte ha spinto la Commissione a lavorare da “subito”. Per avere una base giuridica. Che consentisse all’esecutivo Ue di avere una capacità autonoma di intervento ...

francescocosta : Nessuno pretende la perfezione, in una situazione come questa. Ma rispondere – come ha fatto Gallera da Fazio – che… - VittorioSgarbi : #coronavirus #statodipolizia Mai nella storia repubblicana le forze dell’ordine avevano esercitato nei confronti de… - antoclerici : Se c'e' una cosa che ho imparato da questo #coronavirus e' non rimandare le cose che mi stanno a cuore, di fare sub… - GiorgioSavoldi : RT @VittorioSgarbi: #coronavirus #statodipolizia Mai nella storia repubblicana le forze dell’ordine avevano esercitato nei confronti dei ci… - morettire : RT @VittorioSgarbi: #coronavirus #statodipolizia Mai nella storia repubblicana le forze dell’ordine avevano esercitato nei confronti dei ci… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus così «App Immuni per il coronavirus, serve una legge». Salvini e Meloni d’accordo con Pd e FI Corriere della Sera