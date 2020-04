Coronavirus | correlazione tra aumento di contagi e ondate di freddo | “il caso Lombardia”

Leggi su meteoweb.eu

(Di martedì 21 aprile 2020) Un modello d’analisi elaborato da ricercatori Università della Calabria ha messo in relazione l’andamento dei casi nelle regioni più colpite dacon le temperature e gli eventi atmosferici. ”Le condizioni meteorologiche e la densità abitativa dei centri urbani potrebbero influire sull’andamento deida. Il calo delle temperature, la pioggia e un forte vento appaiono infatti correlati a undei casi positivi’‘. È l’ipotesi formulata a seguito dello studio condotto tra i cubi dell’Università della Calabria dal team guidato da Patrizia Piro, ordinario di Costruzioni idrauliche dell’Unical. I ricercatori hanno utilizzato un metodo di analisi statistica (MLR, Multivariate linear regression) per analizzare i trend per tre casi di studio in Italia, relativi a ...